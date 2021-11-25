Три очка Овечкина и шайбы Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» переиграть «Монреаль»

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Монреаль» со счетом 6:3.

У проигравших шайбы забрасывали Дейк Эванс (19-я минута), Коул Кофилд (39) и Арттури Лехконен (58)

В составе «Кэпиталз» забивали Ник Дауд (4), Джон Карлсон в большинстве (10), Майкл Сгарбосса (15), Евгений Кузнецов (30), Том Уилсон (42) и Дмитрий Орлов (46).

Отметим что Кузнецов и Орлов на свой счет записали по голевой передаче, а капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал три очка, которые позволили ему подняться на 27-е место в списке бомбардиров НХЛ и догнать Ге Лефлера, также он был признан третьей звездой матча. Российский вратарь команды Илья Самсонов отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.

Таким образом, «Кэпиталз» закрепились на втором месте Столичного дивизиона, набрав 29 очков, команда из Канады осталась с 12 очками на седьмой строчке турнирной таблицы Атлантического дивизиона.

«Вашингтон» 26 ноября примет на своем льду «Флориду», а «Монреаль» на следующий день сыграет в гостях с «Баффало».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» - «Монреаль» - 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)

Голы:

1:0 – Дауд (Дженсен, Орлов), 3:34

2:0 – Карлсон (Овечкин, Кузнецов), 9:43

3:0 – Сгарбосса, 14:31

3:1 – Эванс (Лехконен), 18:46

4:1 – Кузнецов (Овечкин, Карлсон), 29:05

4:2 – Кофилд (Сузуки, Друэн), 38:54

5:2 – Уилсон (Макмайкл, Овечкин), 41:49

6:2 – Орлов (Дауд), 45:57

6:3 – Лехконен (Эванс, Галлахер), 57:34

Вратари: Самсонов 25/28 – Аллен 28/34.