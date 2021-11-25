«Рейнджерс» победили «Айлендерс» в нью-йоркском дерби

«Рейнджерс» победили «Айлендерс» в дерби Нью-Йорка, которое прошло в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «рейнджеров», которые играли в гостях.

В составе победителей дублями отличились Крис Крайдер, который сначала забил в большинстве (21-я минута), а потом и в равных составах (52) и Кевин Руни (35-я и 45-я).

У «островитян» шайба на счету Энди Эндреоффа (44).

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 20 бросков по своим воротам, его соотечественник вратарь «Айлендерс» Семен Варламов - 17. Обе команды нанесли по 21 броску.

Таким образом, «рейнджеры» закрепились на третьем месте Столичного дивизиона, набрав 27 очков, «островитяне» - аутсайдеры турнирной таблицы (12 очков).

26 ноября «Рейнджерс» сыграют в гостях с «Бостоном», а «Айлендерс» на следующий день примут на своем льду «Питтсбург»

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Айлендерс» - «Нью-Йорк Рейнджерс» - 1:4 (0:0, 0:2, 1:2).

Голы:

0:1 – Крайдер (Фокс, Строум), 20:29 - Бол.

0:2 – Руни (Ривс, Гудроу), 34:28

1:2 – Эндреофф (Ао, Койвула), 43:52

1:3 – Руни (Немет, Ривс), 44:12

1:4 – Крайдер (Какко, Зибанежад), 51:02

Вратари: Варламов 17/21 – Шестеркин 20/21.