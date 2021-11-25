ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гендиректор «Трактора» восхитился Тертышным и поделился планами на трансферную кампанию клуба

25 ноября 2021 09:33
автор: Александр Шульгин

Генеральный директор челябинского «Трактора» Иван Савин пожелал нападающему команды Никите Тертышному всю свою карьеру посвятить этому клубу, а также поделился планами на трансферную кампанию.

«Никита просто умница, молодец, настолько здорово играет. Помимо его голов и очков, которые находятся на поверхности, мне нравятся его нестандартные решения, которые он принимает. Видно, что его хоккейный IQ на очень высоком уровне. Его контракт действует в текущем и следующем сезоне, и я сам хотел бы, чтобы Никита оставался в «Тракторе» в течение всей своей карьеры.

Мы работаем в этом направлении, но если и будет какое-то усиление, то оно должно быть реальным. Чтобы просто показать свою активность - мы так не хотим. Какую позицию мы хотим усилить, пока не скажем - это будет понятно, когда трансфер состоится. Мы находимся в постоянном контакте с тренерским штабом, все зоны роста нами определены, знаем, что нам необходимо, и в этом направлении мы работаем», - приводит слова руководителя ТАСС.

Напомним, в текущем сезоне 23-летний Тертышный провел 33 матча, в которых набрал 30 (18+12) очков, занимая второе место в списке лучших снайперов КХЛ.

После 34 игр челябинцы с 51 очком делят лидерство в турнирной таблице Восточной конференции с магнитогорским «Металлургом».

источник: ТАСС
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Карлсен и Непомнящий отказались фотографироваться с чемпионским кубком"Амур" всухую выиграл у "Автомобилиста""Челси" разгромил "Ювентус", "Барселона" не смогла одолеть "Бенфику"Свежая порция снимков обнаженной МамаевойУсик за победу над Джошуа не получил ни копейкиСпаллетти объяснил, почему не пожал руку Витории после матча
Не Гретцки, так Лефлер! Овечкин сделал хет-трик из передач и сравнялся с легендарным канадцем (видео)
Три результативные передачи Александра Овечкина помогли «Вашингтону» уверенно победить «Монреаль» (6:3) в матче чемпионата НХЛ.
Почеттино лучше остаться в Манчестере. «ПСЖ» вышел в плей-офф ЛЧ только со второго места
В группе А Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома одержал волевую победу над «Пари Сен-Жермен» (2:1) и обеспечил себе первое место в группе. Французский клуб также вышел в 1/8 финала главного еврокубка.
Может, отправить «Спартак» в Серию А? Как красно-белые повторно победили «Наполи», чего никто не ждал
Красно-белые, блекло играющие в Российской Премьер-Лиге, набрали уже семь очков на групповом этапе Лиге Европы, второй раз обыграв «Наполи» (2:1) и сделав широкий шаг к выходу в весеннюю стадию турнира.
Юбилейные сезоны «Спартака»: надвигается антирекорд?
В 2022 году «Спартак» отметит столетие, и пока ничего хорошего круглая дата не предвещает. А как складывались предыдущие спартаковские юбилеи?
«Тамбов» мертв, но дело его живет… Бывшего спортдира клуба-банкрота задержали
Следствие подозревает бывших руководителей футбольного клуба из Тамбова в многомиллионных хищениях.
Челюсти-2021. Большунов успел на Кубок мира после двух операций во рту: чего ждать от русского короля лыж?
В пятницу, 26 ноября, в Финляндии начинается олимпийский лыжный сезон. На первый этап Кубка мира сборная России едет в сильнейшем составе - с Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.
«Скромность — самый короткий путь к бесславию». Бышовец — о будущем Семака в «Зените»
Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал «Плеймейкеру» ничью команды Сергея Семака в матче группового турнира Лиги чемпионов с «Мальме» (1:1).
«Каратэ нам чуждо, там тренируют удары в пах!» Как в СССР загнали в подполье 10 млн «иноагентов»
Сорок лет назад в СССР запретили каратэ. «Плеймейкер» вспоминает хронологию этой истории – от создания в прессе образа каратиста как «иноагента» до громких процессов над советскими «сенсеями».
«Такой футбол нам не нужен!» Никто в России не понимает, зачем «Зенит» при Семаке играет так трусливо
Матч «Зенита» на выезде со шведским «Мальме» (1:1) сильно расстроил. В комментариях эксперты и игроки не стеснялись острых выражений.
«Пенальти на Дзюбе спорный, но судья никому не помогал». Арбитр Николаев — о матче «Мальме» — «Зенит»
Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев разобрал для «Плеймейкера» судейские решения в матче Лиги чемпионов, ничья в котором вывела «Зенит» в плей-офф Лиги Европы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика