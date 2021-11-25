Гендиректор «Трактора» восхитился Тертышным и поделился планами на трансферную кампанию клуба

Генеральный директор челябинского «Трактора» Иван Савин пожелал нападающему команды Никите Тертышному всю свою карьеру посвятить этому клубу, а также поделился планами на трансферную кампанию.

«Никита просто умница, молодец, настолько здорово играет. Помимо его голов и очков, которые находятся на поверхности, мне нравятся его нестандартные решения, которые он принимает. Видно, что его хоккейный IQ на очень высоком уровне. Его контракт действует в текущем и следующем сезоне, и я сам хотел бы, чтобы Никита оставался в «Тракторе» в течение всей своей карьеры.

Мы работаем в этом направлении, но если и будет какое-то усиление, то оно должно быть реальным. Чтобы просто показать свою активность - мы так не хотим. Какую позицию мы хотим усилить, пока не скажем - это будет понятно, когда трансфер состоится. Мы находимся в постоянном контакте с тренерским штабом, все зоны роста нами определены, знаем, что нам необходимо, и в этом направлении мы работаем», - приводит слова руководителя ТАСС.

Напомним, в текущем сезоне 23-летний Тертышный провел 33 матча, в которых набрал 30 (18+12) очков, занимая второе место в списке лучших снайперов КХЛ.

После 34 игр челябинцы с 51 очком делят лидерство в турнирной таблице Восточной конференции с магнитогорским «Металлургом».