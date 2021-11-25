Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» победить «Анахайм»

«Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата победил «Анахайм» со счетом 5:2.
У проигравших двумя заброшенными шайбами в большинстве отличился Сонни Милано (5-я и 57-я минуты).
В команде победителей забивали Кэйл Макар (20), Алекс Ньюхук (23), Николас Обе-Кубель (31), Назем Кадри в большинстве (41) и Валерий Ничушкин (56).
Таким образом, «Эвеланш» набрал 21 очко и поднялся на четвертое место Центрального дивизиона, «утки» остались с 23 очками и занимают аналогичную позицию в Тихоокеанском дивизионе.
26 ноября «Анахайм» примет на своем льду «Оттаву», а «Колорадо» на следующий день сыграет в гостях против «Далласа».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо Эвеланш» - «Анахайм Дакс» - 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Голы:
0:1 – Милано (Дрисдейл, Ракелль), 4:58 - Бол.
1:1 – Макар (Ландеског, Кадри), 19:06
2:1 – Ньюхук (Джост, Тэйвс), 22:49
3:1 – Обе-Кубель (Мюррей, Мегна), 30:25
4:1 – Кадри (Ландеског, Рантанен), 40:57 - Бол.
5:1 – Ничушкин (Джонсон, Бураковски), 55:22
5:2 – Милано (Зеграс, Дрисдейл), 56:07
Вратари: Юханссон 19/20, Кюмпер 5/6 – Гибсон 31/36.