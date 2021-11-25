«Салават Юлаев» проведет ряд мероприятий, посвященных юбилею клуба

Уфимский «Салават Юлаев» организует ряд мероприятий, посвященных 60-летию клуба.

Игрой с «Витязем» «Салават Юлаев» открывает серию мероприятий, посвящённых юбилейному сезону. Свой первый официальный матч в чемпионате СССР СК имени Салавата Юлаева провёл 25 ноября 1961 года. Завтра, спустя 60 лет, уфимцы выйдут на лёд в специальной ретро-форме, изготовленной по лекалам образца начала 60-х годов прошлого века.

Кроме того, в фойе будет организована выставка уникальных экспонатов хоккейной атрибутики из клубного архива, а также из частных коллекций уфимских болельщиков. Окунуться в атмосферу хоккея советских лет вы сможете уже завтра!

Главным мероприятием, посвящённым юбилейному сезону «Салавата Юлаева», станет матч 19 января против казанского «Ак Барса», - гласит инстаграм уфимцев.

Напомним, после 32 игр «Салават» с 42 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.