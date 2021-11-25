Голевая передача Зуба не помогла «Оттаве» в матче с «Сан-Хосе Шаркс»

«Оттава» проиграла «Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:6.

В составе победителей забивали Мэттью Ньето (8-я минута), Томаш Гертл (21), Ник Бонино в большинстве (40), Тимо Майер (52), Логан Кутюр (59) и Джейкоб Миддлтон (60). Последние две шайбы были заброшены в пустые ворота.

У «Оттавы» отличись Джош Норрис (14), Брэден Ткачук, которому помог забить россиянин Атрем Зуб (35), и Коннор Браун (37).

Таким образом, «акулы» набрали 21 очко, которое позволяет занимать пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «сенаторы» остались с 9 очками и замыкают Атлантический дивизион.

27 ноября «Сан Хосе» примет на своем льду «Торонто», а «Оттава» сыграет в гостях с «Анахаймом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосу Шаркс» - «Оттава Сенаторз» - 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)

Голы:

1:0 – Ньето (Карлссон, Лабанк), 7:16

1:1 – Норрис (Томсон, Ткачак), 13:38

2:1 – Гертл (Ферраро, Майер), 20:47

2:2 – Ткачук (Зуб, Шабо), 34:38

2:3 – Браун (Штюцле, Шабо), 36:11

3:3 – Бонино (Кутюр, Майер), 39:29 - Бол.

4:3 – Майер (Влэшик, Балцерс), 51:18

5:3 – Кутюр, 58:56 - П.В.

6:3 – Миддлтон (Карлссон, Кольяно), 59:29 - П.В.

Вратари: Раймер 26/29 – Мюррей 23/27.