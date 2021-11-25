Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин был признан второй звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба Лиги.

Напомним, что капитан «Кэпиталз» три раза помог отличиться своим партнерам по команде в игре с «Монреалем» (6:3).

Звание первых игроков вечера разделили сразу оба нападающих «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид, которые забили по два гола и отдали по две результативные передачи в матче против «Анахайма» (5:3).

Третьей звездой дня стал латвийский голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликинс, который оставил свои ворота в неприкосновенности, отбив 36 бросков, играя против «Виннипега» (3:0).