Защитник «Флориды» Экблад: Бобровский входит в ТОП-3 вратарей НХЛ

Защитник «Флориды» Аарон Экблад поделился мнением об игре россиянина Сергея Бобровского, который в игре с «Филадельфией» (2:1 ОТ) совершил 32 спасения из 33 бросков.

«Боб сейчас в топ-3 вратарей в лиге. Он просто невероятен!

Очень рад за него, он один из самых трудолюбивых парней в команде, всегда готовится на топ-уровне», – передает слова защитника AllHockey.

В текущем сезоне Бобровский провел 12 матчей за свой клуб, отразив 344 броска из 366. Его показатель отбитых снарядов составляет 94 процента в регулярном чемпионате этого сезона. Отметим, что «Флорида» пока не смогла провести матч без пропущенных шайб в этом розыгрыше.