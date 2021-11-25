В октябре РУСАДА из клубов КХЛ проверяло только ЦСКА

Стало известно, что из клубов КХЛ РУСАДА в октябре проверяло только ЦСКА, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на ТАСС.
По данным источника, анализы на допинг были вынуждены сдавать Михаил Григоренко, Матвей Гуськов, Константин Окулов, Максим Соркин и Никита Сошников.
Добавим, что Сошников к концу октября в результате обмена стал игроком «Авангарда».
ЦСКА на данный момент идет третьим в Западной конференции, набрав 42 очка после 32 матчей регулярного чемпионата КХЛ. Завтра армейцы сыграют в Финляндии против «Йокерита».
источник: МК-Спорт