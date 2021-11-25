Жамнов продолжает утверждать, что ФХР работает над сокращением дисквалификации Кузнецова

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов повторно заявил, что ФХР работает над сокращением срока дисквалификации Евгения Кузнецова.

Напомним, что в 2019 году Кузнецов получил четырехлетнее отстранение от Международной федерацией хоккея (IIHF) за употребление кокаина, на НХЛ оно не распространяется, но не дает Кузнецову выступать за сборную на чемпионатах мира и Олимпийских играх в Пекине.

«Этим вопросом активно занимаются. Пока ничего комментировать не могу. Сейчас в интернете слишком много вбросов по этому делу. Когда у нас будет вся информация, мы обязательно официально сообщим», - приводит слова Жамнова Sport24.Ru.

Напомним, ранее CAS утверждал, что не получал апелляцию на сокращение срока дисквалификации российского нападающего «Вашингтона».