«Металлург» в серии буллитов победил минское «Динамо», отыгравшись по ходу встречи со счета 0:4

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» – «Динамо» (Минск) завершился победой хозяев – 5:4 Б.

Отметим, что по ходу сегодняшней встречи магнитогорский клуб уступал своему сопернику в четыре шайбы. В составе минчан голы Александр Суворов (11-я минута), Артем Демков (14), Адам Альмквист (25) и Тайлер Граовац (37). Однако в третьем периоде подопечные Ильи Воробьева смогли сравнять счет – авторами результативных бросков стали Брендэн Лайпсик (44), Семен Кошелев (50), Филипп Майе (53) и Денис Зернов (59).

В серии буллитов победу хозяева принесла реализованная попытка Джоша Карри.

Таким образом «Металлург» набрал 53 очка и остался на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» идет седьмым на Западе, набрав 36 очков. Команда Крэйга Вудкрофта потерпела свое шестое поражение кряду в лиге.

28 ноября магнитогорцы отправятся в гости к «Куньлуню», а клуб из Минска в тот же день на своем поле встретится с «Трактором».

В параллельной встрече чемпионата «Барыс» в Казахстане переиграл «Торпедо» (4:2).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) – «Динамо» (Минск) – 5:4 Б (0:2, 0:2, 4:0, 0:0, 2:0)

Голы:

0:1 – Суворов (Стремвалль), 10:44

0:2 – Демков (Бэк, Альмквист), 13:19 (бол.)

0:3 – Альмквист (Стремвалль), 24:52

0:4 – Граовац (Алистров), 36:18

1:4 – Лайпсик (Никонцев, Земченок), 43:14

2:4 – Кошелев (Минулин, Хультстрем), 49:23

3:4 – Майе (Земченок, Голдобин), 52:37

4:4 – Зернов (Яковлев, Хультстрем), 58:40

5:4 – Карри, 65:00

Вратари: Олкинуора (Кошечкин, 25) – Рыбар.

Броски: 33 – 24.

Штраф: 8 – 10.