«Салават Юлаев» дома уступил «Витязю», потерпев свое третье поражение кряду в КХЛ

Хоккеисты «Витязя» добились гостевой победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что в основное время команды забили друг другу по два гола. В составе подмосковного клубы шайбы забросили Нико Оямяки, отличившийся на 27-й минуте, а также Илья Аркалов (43). Уфимцы ответили точными бросками Виктора Тихонова (6) и Александра Кадейкина (40).

В серии буллитов победу подопечным Юрия Бабенко принес Оямяки, удачно реализовавший свою попытку.

В данный момент «Салават» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 очка. «Витязь» идет 11-м на Западе с 26 очками.

28 ноября уфимский клуб отправится в гости к «Амуру», а «Витязь» днем ранее сыграет на выезде с «Барысом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Витязь» (Московская область) – 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:2)

Голы:

1:0 – Тихонов (Хохряков), 05:43

1:1 – Оямяки (Малыхин), 26:40 (мен.)

2:1 – Кадейкин (Кулемин, Башкиров), 39:55 (бол.)

2:2 – Аркалов, 42:29

2:3 – Оямяки, 65:00

Вратари: Шарыченков – Ежов.

Броски: 43 – 26.

Штраф: 6 – 6.