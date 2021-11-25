«Нефтехимик» одержал волевую победу над рижским «Динамо»

«Нефтехимик» обыграл рижское «Динамо» (3:2 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Одним из главных героев прошедшей встречи стал форвард латвийцев Рудольф Червени, отличившийся дублем на 39-й и 42-й минутах. Соперник ответил заброшенными шайбами Марата Хайруллина (8) и Андрея Чивилева (57).

В серии буллитов победу нижнекамцам принесла реализованная попытка Евгения Митякина.

Таким образом ,«Нефтехимик» располагается на седьмой строчке турнирной таблице Восточной конференции с 34 набранными очками. «Динамо» идет 11-м на Западе (26 очков).

28 ноября рижане сыграют дома против ЦСКА, а нижнекамский клуб в тот же день на своем поле примет «Ак Барс».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Динамо» (Рига) – 3:2 Б (1:0, 0:1, 0:1,0:0, 2:1)

Голы:

1:0 – Хайруллин (Сидоров, Клок), 07:44

1:1 – Червени, 38:51

1:2 – Червени (Радил, Озолс), 41:58

2:2 – Чивилев, 56:46

3:2 – Митякин, 65:00.

Вратари: Судницин – Маттссон.

Броски: 34 – 30.

Штраф: 2 – 10.