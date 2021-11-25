«Спартак» обыграл «Куньлунь», команды забросили десять шайб на двоих

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» в гостях переиграл «Куньлунь Ред Стар» со счетом 6:4.

В составе победителей отличились Эмиль Петтерссон, Йори Лехтеря, а также Александр Никишин и Александр Хохлачев, оформившие по дублю. Номинальные хозяева, проводящие сезон в Мытищах, ответили голами Клиффорда Пу, Спенсера Фу, Джейка Челиоса и Паркера Фу.

Москвичи набрали 36 очков и поднялись на седьмое место в Западной конференции. Китайский клуб с 19 очками продолжает делить последнее место на Востоке с «Адмиралом».