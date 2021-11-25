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«Ак Барс» дома проиграл СКА в овертайме

Казанцы едва не вытащили матч, в котором уступали в три шайбы
25 ноября 2021 22:26
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» на своем льду уступил СКА со счетом 3:4 в овертайме.

В составе победителей отличились Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Мэт Робинсон и Никита Гусев. Хозяева ответили шайбами Никиты Дыняка, Стивена Кэмпфера и Джордана Уила.

Питерцы набрали 45 очков и догнали лидирующий на Западе Йокерит, «Ак Барс» с 45 очками остался третьим на Востоке.

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:4ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)
Голы:
0:1 – Кузьменко (Бурдасов, Кемппайнен), 12:41
0:2 – Бурдасов (Кузьменко, Гусев), 26:54 (5х4)
0:3 – Робинсон (Гусев, Моисеев), 34:16
1:3 – Дыняк (Воронков, Журавлев), 35:39
2:3 – Кэмпфер (Зарипов, Кагарлицкий), 37:25 (5х4)
3:3 – Уил (Юдин, Лучевников), 44:27
3:4 - Гусев, 63:09.
Вратари: Билялов – Николаев.

источник: «Советский спорт»
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