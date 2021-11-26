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Министерство спорта утвердило Жамнова в качестве главного тренера сборной России по хоккею

Первым турниром для нового наставника станет Кубок «Первого канала»
26 ноября 2021 11:46
автор: Александр Шульгин

Министерство спорта РФ утвердило Алексея Жамнова в качестве главного тренера сборной России по хоккею, сообщает ТАСС.

Напомним, о назначении Жамнова стало известно давно, однако формально до сегодняшнего дня наставником команды продолжал числиться Валерий Брагин, а на финский этап Евротура команда ездила с Олегом Браташом и Сергеем Зубовым.

В штаб Жамнова вошли рулевой ЦСКА Сергей Федоров, главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов, Сергей Гончар и тренер вратарей Евгений Набоков. Менеджером по работе с игроками из НХЛ назначен Илья Ковальчук. Специалисты будут готовить команду к Олимпиаде в Пекине.

Первым турниром для нового штаба станет домашний этап Евротура - Кубок «Первого канал», который пройдет в Москве с 15 по 19 декабря.

Олимпийские игры в столице Китая запланированы на период с 4 по 20 февраля 2022 года.

источник: ТАСС
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