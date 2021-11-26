«Сочи» нанес поражение «Амуру» в матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на выезде переиграл хабаровский «Амур».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, у которых отличились Никита Точицкий и Василий Глотов, отправивший шайбу уже в пустые ворота.

Команда Андрея Назарова набрала 30 очков и по-прежнему занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. Хабаровчане с 29 очками остались на аналогичной позиции на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) – «Сочи» – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы:

0:1 – Точицкий (Петьков), 24:23

0:2 – Глотов (п.в.), 58:37

Вратари: Аликин – Хелльберг.