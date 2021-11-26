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Хет-трик Макеева помог «Автомобилисту» в гостях переиграть «Адмирал»

Екатеринбуржцы закрепились в зоне плей-офф
26 ноября 2021 14:49
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» на выезде обыграл «Адмирал».

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей, в составе которых хет-триком отметился форвард Алексей Макеев. Еще по одной одна шайбе забросили Патрис Кормье и Станислав Бочаров, в меньшинстве поразивший пустые ворота. Гости смогли ответить лишь голом Микса Индрашиса, реализовавшего большинство.

«Автомобилист» набрал 33 очка и закрепился на восьмой позиции в турнирной таблице Востока. Дальневосточники с 19 очками остались на последнем, 12-м месте.

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Голы:
0:1 – Макеев (Куликов, Шумаков), 8:02
0:2 – Макеев (Спунер, Принс), 20:55
0:3 – Кормье, 27:03
1:3 – Индрашис (Шулак, Шевченко), 36:02 (5х4)
1:4 – Макеев (Шумаков, Гуркин), 54:04
1:5 - Бочаров (п.в.), 59:14 (4х5)
Вратари: Налимов – Шикин.

источник: «Советский спорт»
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