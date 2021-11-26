«Сибирь» на своей площадке обыграла «Авангард»

Хоккеисты «Сибири» добились домашней победы над «Авангардом» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе хозяев шайбы забросили Денис Голубев (17-я минута), Ник Шор (19), Алексей Кручинин (28), Тревор Мерфи (51) и Никита Коротков (60). Гости ответили голами Арсения Грицюка (3), Оливера Каски (8), Петера Цегларика (39) и Дамира Шарипзянова (56).
Добавим, что «Сибирь» набрала 36 очков и расположилась на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» идет пятым с 40 очками.
28 ноября новосибирцы проведут домашнюю встречу с «Автомобилистом», а омская команда двумя днями позже у себя примет «Нефтехимик».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирск) – «Авангард» (Омск) – 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)
Голы:
0:1 – Грицюк (Каски), 02:50
0:2 – Каски (Найт, Сошников), 07:05 (бол.)
1:2 – Голубев (Мерфи, Йокипакка), 16:18
2:2 – Шор (Мерфи, Сетдиков), 18:06
3:2 – Кручинин (Сетдиков), 27:45
3:3 – Цегларик (Емелин), 38:20
4:3 – Мерфи (Чесалин, Литовченко), 50:47
4:4 – Шарипзянов (Найт), 55:46
5:4 – Коротков (Йокипакка, Яковлев), 59:40
Вратари: Сятери – Грубец.
Броски: 27 – 34.
Штраф: 8 – 6.