«Трактор» добился гостевой победы над «Локомотивом» в овертайме

Хоккеисты «Трактора» в гостях переиграли «Локомотив» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что ярославский клуб вышел вперед в счете на 7-й минуте – автором заброшенной шайбы стал Георгий Иванов. Однако гостям удалось отыграться. Игрок челябинцев Виталий Кравцов уравнял шансы команд за 45 секунд до конца третьего периода.
В овертайме победу гостевой команде принес забитый гол в исполнении Ника Бэйлена (64-я минута).
Таким образом, подопечные Анвара Гатиятулина набрали 53 очка и расположились на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» идет шестым на Западе с 40 очками.
28 ноября «Трактор» сыграет в гостях против минского «Динамо», а ярославцы в тот же день на выезде встретятся с «Йокеритом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) – «Трактор» (Челябинск) – 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
1:0 – Иванов, 06:58 (мен.)
1:1 – Кравцов (Яруллин, Бывальцев), 59:15
1:2 – Бэйлен (Тертышный, Седлак), 63:24
Вратари: Паскуале – Вилл.
Броски: 31 – 24.
Штраф: 4 – 2.