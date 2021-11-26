«Трактор» добился гостевой победы над «Локомотивом» в овертайме

Хоккеисты «Трактора» в гостях переиграли «Локомотив» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что ярославский клуб вышел вперед в счете на 7-й минуте – автором заброшенной шайбы стал Георгий Иванов. Однако гостям удалось отыграться. Игрок челябинцев Виталий Кравцов уравнял шансы команд за 45 секунд до конца третьего периода.

В овертайме победу гостевой команде принес забитый гол в исполнении Ника Бэйлена (64-я минута).

Таким образом, подопечные Анвара Гатиятулина набрали 53 очка и расположились на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Локомотив» идет шестым на Западе с 40 очками.

28 ноября «Трактор» сыграет в гостях против минского «Динамо», а ярославцы в тот же день на выезде встретятся с «Йокеритом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) – «Трактор» (Челябинск) – 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы:

1:0 – Иванов, 06:58 (мен.)

1:1 – Кравцов (Яруллин, Бывальцев), 59:15

1:2 – Бэйлен (Тертышный, Седлак), 63:24

Вратари: Паскуале – Вилл.

Броски: 31 – 24.

Штраф: 4 – 2.