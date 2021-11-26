Шайба Слепышева в овертайме принесла ЦСКА выездную победу над «Йокеритом»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и ЦСКА завершился победой московской команды – 3:2 ОТ.

Отметим, что в основное время прошедшей встречи команды забросили друг другу по две шайбы. У хозяев два гола забил Вели-Матти Савинайнен, отличившийся на 25-й и 32-й минутах. Армейцы ответили точными бросками Сергея Плотникова (8) и Сергея Андронова (47). В овертайме победу красно-синим принес гол Антона Слепышева (63).

Несмотря на сегодняшнее поражение, «Йокерит» остался на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 46 очков. ЦСКА идет третьим (44 очка).

28 ноября клуб из Хельсински сыграет дома против «Локомотива», а армейцы в тот же день на выезде встретится с рижским «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) – ЦСКА (Москва) – 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы:

0:1 – Плотников (Слепышев, Григоренко), 07:50 (бол.)

1:1 – Савинайнен (О'Нилл, Енсен), 24:37

2:1 – Савинайнен (Енсен), 31:18

2:2 – Андронов (Дальбек), 46:19

2:3 – Слепышев (Григоренко), 62:08

Вратари: Линдбек – Федотов.

Броски: 25 – 41.

Штраф: 10 – 5.