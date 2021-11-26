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Шайба Слепышева в овертайме принесла ЦСКА выездную победу над «Йокеритом»

У финской команды два гола забил форвард Вели-Матти Савинайнен.
26 ноября 2021 23:05
автор: Владислав Корегин

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и ЦСКА завершился победой московской команды – 3:2 ОТ.

Отметим, что в основное время прошедшей встречи команды забросили друг другу по две шайбы. У хозяев два гола забил Вели-Матти Савинайнен, отличившийся на 25-й и 32-й минутах. Армейцы ответили точными бросками Сергея Плотникова (8) и Сергея Андронова (47). В овертайме победу красно-синим принес гол Антона Слепышева (63).

Несмотря на сегодняшнее поражение, «Йокерит» остался на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 46 очков. ЦСКА идет третьим (44 очка).

28 ноября клуб из Хельсински сыграет дома против «Локомотива», а армейцы в тот же день на выезде встретится с рижским «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) – ЦСКА (Москва) – 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы:

0:1 – Плотников (Слепышев, Григоренко), 07:50 (бол.)
1:1 – Савинайнен (О'Нилл, Енсен), 24:37
2:1 – Савинайнен (Енсен), 31:18
2:2 – Андронов (Дальбек), 46:19
2:3 – Слепышев (Григоренко), 62:08

Вратари: Линдбек – Федотов.
Броски: 25 – 41.
Штраф: 10 – 5.

источник: «Советский спорт»
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