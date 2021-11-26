Шайба и результативная передача Панарина помогли «Рейнджерс» в гостях обыграть «Бостон»

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Бостон Брюинз» (5:2) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Одним из главных героев прошедшей встречи стал форвард победителей Артемий Панарин, записавший на свой счет одну заброшенную шайбу на 52-й минуте, а также отдал один ассист. По голу также забили Райан Строум (20), Драйден Хант (33), Алексис Лафренье (57) и Джейкоб Труба (60). Голкипер Игорь Шестеркин оформил 34 сэйва из 36 возможных.

Хозяева ответили результативными бросками Крэйга Смита (15) и Патрис Бержерон (27).

Благодаря сегодняшней победе клуб из Нью-Йорка набрал 29 очков, поднявшись на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Бостон» идет десятым с 20 очками.

29 ноября «Рейнджерс» сыграют дома с «Айлендерс», а «Брюинз» в тот же день на своем поле примут «Ванкувер».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон Брюинз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Голы:

1:0 – Смит, 14:46

1:1 – Строум (Панарин, Хант), 19:54

2:1 – Бержерон (Гжельцык, Маршанд), 26:51

2:2 – Хант (Линдгрен, Фокс), 32:33

2:3 – Панарин (Готье, Строум), 51:35

2:4 – Лафренье (Готье, Строум), 56:22

2:5 – Труба, 59:23

Вратари: Свэймен – Шестеркин.

Броски: 36 – 31.

Штраф: 16 – 18.