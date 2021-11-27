Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» переиграть «Флориду» дома

27 ноября на стадионе «Апитал Уан Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» принимал «Флориду». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «Кэпиталз», форвард хозяев Александр Овечкин оформил хет-трик.

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отличились Том Уилсон (22-я минута) и Александр Овечкин (23, 24, 45). У «Флориды» шайбу забрасывали Джонатан Юбердо (20), Сэм Рейнхарт (37) и Картер Верхаге (46).

Отметим, что благодаря хет-трику в ворота «Флориды» Овечкин забросил уже 18 шайб в текущем розыгрыше регулярки, уступая по количеству голов лишь нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю (20). Это был первый хет-трик форварда в текущем сезоне. Его снайперский показатель составляет 36 очков (18+18).

В сумме это была 748-я шайба Овечкина в НХЛ за «Кэпиталз».