«Миннесота» забросила семь шайб в ворота «Виннипега», Капризов оформил хет-трик из голевых передач

В матче регулярного чемпионата НХЛ на стадионе «Эксел Энерджи Центр состоялся матч между «Миннесотой» и «Виннипегом». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счетом 7:1.

Шайбы в составе «Уайлд» забросили Алекс Голигоски (1-я минута), Матс Цккарелло (8, 23), Райан Хартман (22), Джон Мерилл (30), Мэттью Дамба (51) и россиянин Кирилл Капризов (56). В составе «Виннипега» отличился Пьер Дюбуа в большинстве в третьем периоде (56).

Отметим, что российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов трижды ассистировал партнерам в этой игре. В текущем сезоне на счету Капризова 22 заработанных очка (6 голов + 16 передач).

Благодаря этой победе «Миннесота» расположилась на третьем месте в таблице Запада с 27-я очками, в активе «Виннипега» 22 балла и восьмая позиция.

Следующий матч «Уайлд» проведет дома против «Тампы-Бэй», а «Виннипег» пожалует к «Калгари» в гости. Обе встречи пройдут 28 ноября.