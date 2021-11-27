«Тампа» обыграла «Сиэтл» дома, Василевский совершил 17 сейвов и отыграл сухой матч

27 ноября на «Амали Арене» в Тампе состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй» и «Сиэтлом». Игра завершилась успехом хозяев площадки со счетом 3:0.

Шайбы в составе «Лайтнинг» забросили Пьер Белльмар (3-я минута), Росс Колтон (21) и Стивен Стэмкос (52).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 17 сейвов и провел второй «сухой» матч в сезоне.

После этого матча «Тампа» расположилась на шестом месте в турнирной таблице Востока с 27-я очками, у «Кракен» предпоследнее 15 место на Западе, в их активе 13 баллов. Напомним, «Сиэтл Кракен» проводит свой дебютный сезон в НХЛ.

Следующий матч «Лайтнинг» проведет на выезде против «Миннесоты», а «Сиэтл» отправится в гости для встречи с «Флоридой». Оба матча состоятся 28 ноября.