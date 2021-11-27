Овечкин вышел на шестое место в НХЛ по количеству оформленных хет-триков

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик во встрече с «Флоридой Пантерз» (4:3). Для нападающего это был 26-й матч, в котором он забросил три шайбы в отдельно взятой игре. По этому показателю он вышел на шестое место в лиге.

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (50), второе место у Марио Лемье (40), тройку лидеров замыкает Майк Босси (39). Следующими в этом рейтинге идут Бретт Халл (33) и Фил Эспозито (32).

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отличились Том Уилсон (22-я минута) и Александр Овечкин (23, 24, 45). У «Флориды» шайбу забрасывали Джонатан Юбердо (20), Сэм Рейнхарт (37) и Картер Верхаге (46).

Отметим, что благодаря хет-трику в ворота «Флориды» Овечкин забросил уже 18 шайб в текущем розыгрыше регулярки, уступая по количеству голов лишь нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю (20). Это был первый хет-трик форварда в текущем сезоне. Его снайперский показатель составляет 36 очков (18+18).