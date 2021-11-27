Капризов признан первой звездой матча с «Виннипегом», где он оформил «3+1»

Россиянин Кирилл Капризов признан первой звездой матча по итогам игры регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Виннипегом» (7:1), в которой он отдал три ассиста и забросил шайбу.

Шайбы в составе «Уайлд» забросили Алекс Голигоски (1-я минута), Матс Цккарелло (8, 23), Райан Хартман (22), Джон Мерилл (30), Мэттью Дамба (51) и россиянин Кирилл Капризов (56). В составе «Виннипега» отличился Пьер Дюбуа в большинстве в третьем периоде (56).

Отметим, что российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов трижды ассистировал партнерам в этой игре. В текущем сезоне на счету Капризова 22 заработанных очка (6 голов + 16 передач).