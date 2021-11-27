Василевский одержал 200-ю победу в НХЛ и стал шестым российским вратарем по этому показателю

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский одержал 200-ю победу в Национальной хоккейной лиге. Его команда взяла вверх над «Сиэтлом» со счетом 3:0.

У ближайшего конкурента, Ильи Брызгалова, 221 победа. У Семена Варламова ровно на 30 больше (251). Замыкает тройку лидеров Сергей Бобровский (306), второй - Николай Хабибулин, первый - Евгений Набоков (353).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 17 сейвов и провел второй «сухой» матч в сезоне.

После этого матча «Тампа» расположилась на шестом месте в турнирной таблице Востока с 27-я очками, у «Кракен» предпоследнее 15 место на Западе, в их активе 13 баллов. Напомним, «Сиэтл Кракен» проводит свой дебютный сезон в НХЛ.