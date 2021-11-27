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Капризов повторил личный рекорд по количеству набранных очков за отдельно взятую игру в НХЛ

В матче с «Виннипегом» форвард набрал четыре результативных балла.
27 ноября 2021 09:19
автор: Александр Бойченко

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов повторил личный рекорд по количеству набранных баллов в отдельно взятой игре Национальной хоккейной лиги. В матче с «Виннипегом» на его счету три ассиста и одна заброшенная шайба.

Примечательно, что новый рекорд он установил именно в этом сезоне. 19 ноября в матче с «Даллас Старз» российский нападающий также набрал 4 (1+3) очка.

Шайбы в составе «Уайлд» забросили Алекс Голигоски (1-я минута), Матс Цккарелло (8, 23), Райан Хартман (22), Джон Мерилл (30), Мэттью Дамба (51) и россиянин Кирилл Капризов (56). В составе «Виннипега» отличился Пьер Дюбуа в большинстве в третьем периоде (56).

Отметим, что российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов трижды ассистировал партнерам в этой игре. В текущем сезоне на счету Капризова 22 заработанных очка (6 голов + 16 передач).

источник: «Советский спорт»
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