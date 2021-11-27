Житник - о хет-трике Овечкина: «Флорида» идет в лидерах, забросить им три дорогого стоит

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился впечатлением после того, как российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в ворота «Флориды» (4:3). Для россиянина это был 26-й матч в карьере, где он забросил три шайбы в отдельно взятой игре в НХЛ.

«У него самый весёлый старт в карьере, несмотря на то что ему уже 36 лет. Молодец. «Флорида» идёт в лидерах, команда на подъёме. Забить такой команде три шайбы дорогого стоит. Хотя как и любой другой – хет-трик есть хет-трик. Ближайших конкурентов он если не в этом, то в следующем сезоне обойдёт. Главное, чтобы не было травм», - сказал Житник «Чемпионату».

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отличились Том Уилсон (22-я минута) и Александр Овечкин (23, 24, 45). У «Флориды» шайбу забрасывали Джонатан Юбердо (20), Сэм Рейнхарт (37) и Картер Верхаге (46).

Отметим, что благодаря хет-трику в ворота «Флориды» Овечкин забросил уже 18 шайб в текущем розыгрыше регулярки, уступая по количеству голов лишь нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю (20). Это был первый хет-трик форварда в текущем сезоне. Его снайперский показатель составляет 36 очков (18+18).