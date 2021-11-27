Василевский был признан первой звездой матча с «Сиэтлом», он оформил «сухой» матч

Российский голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский был признан первой звездой матча с «Сиэтлом» (3:0). Вратарь сделал 17 сейвов и оформил вторую «сухую» игру в сезоне.



Второй звездой стал форвард «молний» Пьер-Эдуард Белльмар, забросивший первую шайбу, которая оказалась победной. Замкнул тройку лидеров еще один нападающий «Тампы» Росс Колтон - у него тоже одна шайба.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 17 сейвов и провел второй «сухой» матч в сезоне.

После этого матча «Тампа» расположилась на шестом месте в турнирной таблице Востока с 27-я очками, у «Кракен» предпоследнее 15 место на Западе, в их активе 13 баллов. Напомним, «Сиэтл Кракен» проводит свой дебютный сезон в НХЛ.