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Ближайшие матчи «Айлендерс» отменены из-за коронавируса

НХЛ пересмотрит календарь «островитян»
27 ноября 2021 23:03
автор: Александр Шульгин

НХЛ перенесла ближайшие матчи «Нью-Йорк Айлендерс» на неопределенный срок из-за большого количества заражений коронавирусом в клубе.

Как сообщает официальный сайт лиги, в нью-йоркском клубе уже восемь игроков внесены в COVID-протокол. Из-за этого ближайшие поединки команды против земляков из «Рейнджерс» 28 ноября и «Филадельфией Флайерз» 30 числа.

Решение о переносе было принято в целях недопущения распространения инфекции.

Напомним, после 17 матчей «Айлендерс» с 12 очками занимают 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

источник: «Советский спорт»
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