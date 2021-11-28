«Детройт» одержал домашнюю победу над «Баффало», Наместников сыграл свой 500-й матч в НХЛ

Хоккеисты «Детройт Ред Уингз» на своей площадке победили «Баффало Сэйбрз» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Картер Роуни (31-я минута), Пиус Сутер (32), а также Лукас Рэймонд (61). Российский нападающий Владислав Наместников отыграл 12 минут 27 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Отметим, что 29-летний форвард провел свой 500-й матч в рамках НХЛ – на его счету 98 голов и 119 ассистов.

Соперник ответил результативными бросками Дилана Козенса (26) и Джеффа Скиннера (59).

«Детройт» набрал 23 очка и расположился на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало» идет 13-й с 19 очками.

1 декабря «Ред Уингз» сыграют в гостях против «Бостона», а «Сэйбрз» днем ранее на своем поле примет «Сиэтл».