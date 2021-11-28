Две голевых передачи Романова помогли «Монреалю» в гостях обыграть «Питтсбург»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» – «Монреаль Канадиенс» завершился победой гостевой команды со счетом 6:3.

В составе «Канадиенс» дубль оформил Джош Андерсон, отличившийся на 59-й и 60-й минутах. По голу забили Джонатан Друен (36), Кристиан Дворак (44), Арттури Лехконен (47) и Тайлер Тоффоли (60). Российский защитник Александр Романов отметился двумя ассистами, проведя на льду 23 минуты 13 секунд.

У хозяев шайбы забросили Эван Родригес (43), Джефф Картер (58) и Сидни Кросби (59).

Таким образом, «Питтсбург» прервал свою серию из пяти побед кряду в чемпионате – с 24 набранными очками команда занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Монреаль» располагается на 14-й строчке (14 очков).

30 ноября «Пингвинз» на выезде сыграют с «Калгари», а «Канадиенс» в тот же день на своей площадке примут «Ванкувер».