ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Две голевых передачи Романова помогли «Монреалю» в гостях обыграть «Питтсбург»

«Пингвинз» не смогли одержать свою шестую победу кряду в НХЛ.
28 ноября 2021 08:45
автор: Владислав Корегин

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» – «Монреаль Канадиенс» завершился победой гостевой команды со счетом 6:3.

В составе «Канадиенс» дубль оформил Джош Андерсон, отличившийся на 59-й и 60-й минутах. По голу забили Джонатан Друен (36), Кристиан Дворак (44), Арттури Лехконен (47) и Тайлер Тоффоли (60). Российский защитник Александр Романов отметился двумя ассистами, проведя на льду 23 минуты 13 секунд.

У хозяев шайбы забросили Эван Родригес (43), Джефф Картер (58) и Сидни Кросби (59).

Таким образом, «Питтсбург» прервал свою серию из пяти побед кряду в чемпионате – с 24 набранными очками команда занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Монреаль» располагается на 14-й строчке (14 очков).

30 ноября «Пингвинз» на выезде сыграют с «Калгари», а «Канадиенс» в тот же день на своей площадке примут «Ванкувер».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
16-летний хоккеист юношеской команды московского "Динамо" скончался в реанимации"Айлендерс" уступили "Питтсбургу", несмотря на 29 сэйвов СорокинаХет-трик Овечкина принёс "Вашингтону" победу над "Флоридой"Гандболисткам разрешили играть в шортах после скандала на ЧЕСвежая порция снимков обнаженной МамаевойКаменских сняла трусы и повернулась к народу "сдобой"
Похоже, это конец… Бразилец Сантос задушил Александра Емельяненко, и зря тот попросил реванш
В Сыктывкаре в рамках AMC Fight Nights 106 Марсио Сантос в первом же раунде оформил победу над Александром Емельяненко, который оказался совершенно не готов к бою.
Олимпиаду можно не проводить! Против такой Валиевой шансов нет — она уже бьет мужские рекорды
На этапе Гран-при в Сочи невероятная Камила Валиева одержала очередную победу, улучшив все три мировых рекорда.
Мешает виски с пивом, похоронил собаку. Как дела у Конора Макгрегора, который продолжает мечтать о титуле
Конор Макгрегор сломал ногу в бою с Дастином Порье летом 2021 года. Но даже травма не убрала имя ирландца из новостей: Конор дрался на вечеринках, много пил и ругал коронавирус.
«Каждый задает себе вопрос, почему в РПЛ «Спартак» — десятый, а в Европе дважды побеждает лидера Серии А»
Телекомментатор Артошес Антонян поделился с «Плеймейкером» мнением о парадоксах в игре красно-белых.
У России на «пятнашке» серебро и бронза! Причем Червоткин обошел Большунова
Гонку на 15 км классикой на домашнем этапе Кубка мира по лыжам выиграл финн Ииво Нисканен. Алексей Червоткин стал вторым, Александр Большунов - третьим, а Йоханнес Клэбо провалился.
Капризов побил рекорд. Панарин вызвал на дуэль канадца, но тот испугался (видео)
Утром 27 ноября в НХЛ зажигал не только Александр Овечкин со своим хет-триком. Гол и три передачи Кирилла Капризова обеспечили «Миннесоте» разгром «Виннипега» (7:1), а «Рейнджерс» в гостях победил «Бостон» (5:2) благодаря шайбе и пасу Артемия Панарина.
Овечкин созрел для хет-трика — погоня ускоряется! Как Александр Великий довел счет голов в НХЛ до 748 (видео)
Три шайбы российского суперснайпера принесли «Вашингтону» волевую победу над «Флоридой» (4:3) в матче чемпионата НХЛ.
Трижды мировая! Феноменальная Валиева забрала себе последний рекорд
На этапе Гран-при в Сочи 15-летняя Камила Валиева выиграла короткую программу с мировым рекордом. Елизавета Туктамышева идет второй, Майя Хромых – пока только пятая.
Расклад на стыки ЧМ-2022: Украине повезло больше, чем России, а Роналду искренне жаль
Жеребьевка стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира определила для команды Валерия Карпина маршрут в Катар средней степени сложности. Но все меркнет перед потенциальной битвой за путевки на ЧМ-2022 между Италией и Португалией.
«В сборной Левандовски не так ярок, как в «Баварии». По мнению Кирьякова, России некого бояться в стыках
Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» мнением об итогах жеребьевки стыковых матчей европейского отбора на чемпионат мира в Катаре.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика