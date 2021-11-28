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«Сент-Луис» дома победил «Коламбус», Тарасенко, Бучневич и Барбашев на троих набрали восемь очков

«Блюз» забросили шесть шайб в ворота своего соперника.
28 ноября 2021 09:05
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» одержали домашнюю победу в рамках регулярного чемпионата НХЛ, переиграв «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 6:3.

В составе победившей команды по две шайбы забросили российские форварды, а именно Павел Бучневич, отличившийся на 22-й и 51-й минутах, а также Иван Барбашев (23, 53). Также у Бучневича одна голевая передача. По голу у «Блюз» забили Джордан Кайру (34) и Джастин Фолк (46). Нападающий Владимир Тарасенко оформил ассистентский хет-трик.

Гости ответили заброшенными шайбами Буна Дженнера (13) и Адам Боквиста (42, 58). Защитник Владислав Гавриков отыграл 18 минут 7 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «-4». Форвард Егор Чинахов также не отметился результативными действиями, проведя на льду 13 минут 35 секунд, – его показатель полезности составил «-2».

Благодаря этой победе «Сент-Луис» набрал 25 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Коламбус» идет седьмым на Востоке (24 очка).

1 декабря «Блюз» на своей площадке примет «Тампу-Бэй», а «Блю Джекетс» в тот же день сыграют в гостях против «Нэшвилла».

источник: «Советский спорт»
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