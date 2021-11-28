«Даллас» одолел «Аризону» в выездном матче НХЛ, Радулов отметился результативным пасом

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотис» – «Даллас Старз» завершился победой гостей со счетом 3:2.
У победителей по одной шайбе забросили Роопе Хинц (1-я минута), Якоб Петерсон (19) и Джейсон Робертсон (30). Российский форвард Александр Радулов отличился ассистом. Нападающий Денис Гурьянов не набрал результативных очков, отыграв 12 минут 36 секунд.
Хозяева ответили голами Антуана Русселя (4) и Трэвиса Бойда (25). Защитник Илья Любушкин завершил встречу с коэффициентом полезности «-2» – его игровое время составило 16 минут 45 секунд.
Таким образом, «Даллас» поднялся на десятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка. «Аризона» занимает последнюю, 16-ю строчку с 10 очками.
1 декабря «Старз» дома сыграют с «Каролиной», а «Койотис» днем ранее на выезде встретятся с «Виннипегом».