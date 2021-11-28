«Колорадо» на своей площадке разгромил «Нэшвилл», на счету Ничушкина заброшенная шайба

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Нэшвилл Предаторз» (6:2) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Одним из главных героев прошедшей встречи стал форвард победившей команды Микко Рантанен, записавший на свой счет три заброшенных шайбы на 5-й, 18-й и 56-й минутах. По голу забили Боэун Байрэм (27), Тайсон Джост (59) и Валерий Ничушкин (47). В нынешнем сезоне россиянин набрал 8 (5+3) очков в девяти играх.

Соперник ответил результативными бросками Люка Канина (25) и Мэтта Дюшейна (57). Нападающий Яков Тренин не набрал голевых очков, отыграв 12 минут 59 секунд.

Отметим, что «Колорадо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка. «Нэшвилл» идет девятым (23 очка).

2 декабря «Эвеланш» отправятся в гости к «Торонто», а «Предаторз» днем ранее у себя примут «Коламбус».