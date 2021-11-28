«Сент-Луис» – «Коламбус». Бучневич признан первой звездой встречи, Барбашев – 2-й, Тарасенко – 3-й

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что российский форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич стал первой звездой домашнего матча против «Коламбус Блю Джекетс» (6:3) в рамках регулярного чемпионата.

Отметим, что в прошедшей встрече 26-летний хоккеист забросил две шайбы, а также записал на свой счет одну голевую передачу. В нынешнем сезоне россиянин набрал 16 (8+8) очков в 19 матчах.

Второй звездой был признан партнер Бучневича по команде форвард Иван Барбашев – игрок забил два гола. Тройку лучших замкнул еще один представитель России, а именно нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко, оформивший ассистентский хет-трик.

Благодаря этой победе «Сент-Луис» набрал 25 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. 1 декабря «Блюз» на своей площадке примут «Тампу-Бэй».