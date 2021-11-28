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«Виннипег» в гостях переиграл «Калгари», Свечников отдал голевую передачу

«Флэймз» потерпели свое первое поражение в последних пяти матчах НХЛ.
28 ноября 2021 10:15
автор: Владислав Корегин

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» – «Виннипег Джетс» завершился победой гостевой команды – 4:2.

Отметим, что по ходу встречи «Джетс» уступали своему сопернику со счетом 0:2. В составе хозяев голы забили Мэттью Ткачук (1-я минута) и Элиас Линдхольм (8). Однако гости смогли забросить четыре шайбы в ответ – авторами результативных бросков стали Кайл Коннор, отличившийся дублем (17, 56), а также Пол Штястны (25) и Эндрю Копп (60).

Российский форвард «Джетс» Евгений Свечников отдал одну голевую передачу, проведя на льду 11 минут 57 секунд.

Добавим, что «Виннипег» смог прервать свою серию из пяти поражений кряду в чемпионате. В данный момент команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка. «Калгари» идет вторым (29 очков).

30 ноября «Джетс» на своей площадке примут «Аризону», а «Флэймз» в тот же день сыграет дома против «Питтсбурга».

источник: «Советский спорт»
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