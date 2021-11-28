Торнтон поднялся на 13-е место среди всех игроков в НХЛ по количеству набранных очков

Форвард «Флориды Пантерз» Джо Торнтон отличился результативным пасом в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом Кракен» (1:4).

Как сообщает пресс-служба «пантер», это голевое действие стало для 42-летнего хоккеиста 1532-м в карьере. Тем самым, он поднялся на 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, опередив Пола Коффи (1531). На 12-й строчке располагается Марк Рекки, имеющий в своем активе 1533 очка. Возглавляет данный список Уэйн Гретцки (2857).

В нынешнем сезоне Торнтон принял участие в 11 матчах, набрав 3 (1+2) очка. «Флорида» с 31 очком занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.