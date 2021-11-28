ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Торнтон поднялся на 13-е место среди всех игроков в НХЛ по количеству набранных очков

Хоккеист «Пантерз» записал на свой счет 1532-е голевое действие в карьере.
28 ноября 2021 10:32
автор: Владислав Корегин

Форвард «Флориды Пантерз» Джо Торнтон отличился результативным пасом в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом Кракен» (1:4).

Как сообщает пресс-служба «пантер», это голевое действие стало для 42-летнего хоккеиста 1532-м в карьере. Тем самым, он поднялся на 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, опередив Пола Коффи (1531). На 12-й строчке располагается Марк Рекки, имеющий в своем активе 1533 очка. Возглавляет данный список Уэйн Гретцки (2857).

В нынешнем сезоне Торнтон принял участие в 11 матчах, набрав 3 (1+2) очка. «Флорида» с 31 очком занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

источник: ХК «Флорида Пантерз»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Химки" и "Краснодар" сыграли вничью"Тампа" победила "Сиэтл", у Василевского второй сухой матч подрядРаскрыта дата выхода новых флагманских смартфонов Xiaomi 12 и Xiaomi 12XКаменских сняла трусы и повернулась к народу "сдобой"Свежая порция снимков обнаженной МамаевойСамая красивая бегунья мира показала не только ножки (фото)
Крикнем ли в марте знаменитую фразу Евсеева? Как в Европе играют стыковые матчи
На этой неделе сборная России узнала соперников по стыковым матчам за путевку на чемпионат мира в Катаре. А «Плеймейкер» собрал полную статистику подобных игр перед ЧМ и Евро.
«Армейцам помогут яркий Эджуке и мороз — будет 1:1». Ловчев — о суперматче ЦСКА — «Зенит»
По мнению лучшего футболиста страны 1972 года Евгения Ловчева, у столичных армейцев есть шансы отобрать очки у действующего чемпиона в центральном поединке 16-го тура РПЛ (28 ноября, 20:00).
«Казанцы справятся с Макаровым, но пропустят 2-3 мяча». Прогноз Ловчева на матч «Рубин» — «Динамо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Динамо» (28 ноября, 16:30).
Похоже, это конец… Бразилец Сантос задушил Александра Емельяненко, и зря тот попросил реванш
В Сыктывкаре в рамках AMC Fight Nights 106 Марсио Сантос в первом же раунде оформил победу над Александром Емельяненко, который оказался совершенно не готов к бою.
Олимпиаду можно не проводить! Против такой Валиевой шансов нет — она уже бьет мужские рекорды
На этапе Гран-при в Сочи невероятная Камила Валиева одержала очередную победу, улучшив все три мировых рекорда.
Мешает виски с пивом, похоронил собаку. Как дела у Конора Макгрегора, который продолжает мечтать о титуле
Конор Макгрегор сломал ногу в бою с Дастином Порье летом 2021 года. Но даже травма не убрала имя ирландца из новостей: Конор дрался на вечеринках, много пил и ругал коронавирус.
«Каждый задает себе вопрос, почему в РПЛ «Спартак» — десятый, а в Европе дважды побеждает лидера Серии А»
Телекомментатор Артошес Антонян поделился с «Плеймейкером» мнением о парадоксах в игре красно-белых.
У России на «пятнашке» серебро и бронза! Причем Червоткин обошел Большунова
Гонку на 15 км классикой на домашнем этапе Кубка мира по лыжам выиграл финн Ииво Нисканен. Алексей Червоткин стал вторым, Александр Большунов - третьим, а Йоханнес Клэбо провалился.
Капризов побил рекорд. Панарин вызвал на дуэль канадца, но тот испугался (видео)
Утром 27 ноября в НХЛ зажигал не только Александр Овечкин со своим хет-триком. Гол и три передачи Кирилла Капризова обеспечили «Миннесоте» разгром «Виннипега» (7:1), а «Рейнджерс» в гостях победил «Бостон» (5:2) благодаря шайбе и пасу Артемия Панарина.
Овечкин созрел для хет-трика — погоня ускоряется! Как Александр Великий довел счет голов в НХЛ до 748 (видео)
Три шайбы российского суперснайпера принесли «Вашингтону» волевую победу над «Флоридой» (4:3) в матче чемпионата НХЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика