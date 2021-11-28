НХЛ признала Бучневича второй звездой прошедшего игрового дня

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич стал второй звездой дня в регулярном чемпионате НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отметим, что в домашней игре с «Коламбус Блю Джекетс» (6:3) 26-летний форвард записал на свой счет две заброшенных шайбы, а также один голевой пас. В нынешнем сезоне россиянин набрал 16 (8+8) очков в 19 матчах.

По информации источника, первой звездой дня был признан форвард «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен – финский игрок набрал 4 (3+1) очка в игре против «Нэшвилла» (6:2). Тройку лучших замкнул нападающий «Сиэтл Кракен» Джордан Эберле, забивший два гола в ворота «Флориды Пантерз» (4:1).