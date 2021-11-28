«Салават Юлаев» в гостях уступил «Амуру», потерпев свое четвертое поражение кряду в КХЛ

Хоккеисты «Амура» на своей площадке обыграли «Салават Юлаев» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Отметим, что уфимцы открыли счет на девятой минуте встречи усилиями Тему Хартикайнена. Спустя десять секунд хозяев смогли отыграться – автором заброшенной шайбы стал Данил Файзуллин. Победный гол в составе дальневосточной команды забил Давид Томашек (25).
Сегодняшняя победа позволила «Амуру» подняться на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 31 очко. «Салават» идет четвертым (43 очка).
2 декабря хабаровчане сыграют в гостях против «Трактора», а клуб из Башкортостана двумя днями ранее на выезде встретится с «Адмиралом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы:
0:1 – Хартикайнен (Бирюков, Хохряков), 08:29
1:1 – Файзуллин (Терещенко, Аляев), 08:39
2:1 – Томашек (Педан, Йордан), 24:31
Вратари: Аликин – Метсола.
Броски: 32 – 37.
Штраф: 0 – 0.