«Сочи» одержал разгромную победу над «Адмиралом», забив восемь шайб в ворота своего соперника

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Сочи» завершился победой команды Андрея Назарова со счетом 8:2.

В составе сочинского клуба шайбы забросили Мартин Бакош, отличившийся на 24-й и 51-й минутах, а также Янис Якс (15), Давид Рундблад (22), Кирилл Мельниченко (22), Ярослав Дыбленко (26), Дмитрий Колготин (50) и Амир Гараев (55). Соперник ответил голами Владислава Ушенина (8) и Артема Гареева (28).

Таким образом, сочинцы одержали свою четвертую победу подряд и набрали 32 очка, расположившись на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» идет 12-м на Востоке (19 очков).

2 декабря «Сочи» сыграет дома против «Сибири», а дальневосточный клуб двумя днями ранее на своем поле примет «Салават Юлаев».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) – «Сочи» (Сочи) – 2:8 (1:1, 1:4, 0:3)

Голы:

1:0 – Вл.Ушенин (Вяч.Ушенин, Мозик), 07:40 (бол.)

1:1 – Якс (Точицкий, Колготин), 14:51

1:2 – Рундблад (Точицкий, Колготин), 21:24

1:3 – Мельниченко (Лайпон, Бакош), 21:49

1:4 – Бакош (Лайпон, Паутов), 23:11

1:5 – Дыбленко (Лайпон, Мищенко), 25:51

2:5 – Гареев (Индрашис, Шулак), 27:48 (бол.)

2:6 – Колготин, 49:58

2:7 – Бакош (Галенюк, Рундблад), 50:19

2:8 – Гараев (Николаев, Мищенко), 54:07 (бол.)

Вратари: Серебряков (Налимов, 26) – Третьяк.

Броски: 26 – 39.

Штраф: 6 – 8.