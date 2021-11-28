«Спартак» прервал победную серию «Динамо» в КХЛ (видео)

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» на своем льду обыграл «Динамо» со счетом 4:1.
В составе победителей отличились Александр Хохлачев (1-я минута), Иван Дроздов (3), Сергей Широков (5) и Эмиль Петтерссон (53). Гости ответили шайбой Станислава Галиева (28).
Отметим, что вратарь бело-голубых Александр Еременко был заменен на пятой минуте после трех пропущенных шайб.
«Спартак» набрал 38 очков и занимает седьмое место на Западе, «Динамо» с 44 очками осталось на второй строчке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Голы:
1:0 – Хохлачев (Хеед, Ержабек), 0:58
2:0 –Дроздов (Авцин), 2:27
3:0 – Широков (Хохлачев, Вишневский), 4:36
3:1 – Галиев (Линдберг), 27:40
4:1 – Петтерссон (Цыплаков), 52:04
Вратари: Красиков – Еременко (0:00 - 4:36), Бочаров (4:36 - 60:00).