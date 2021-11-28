«Йокерит» обыграл дома «Локомотив» и продолжает лидировать на Западе

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» на своем льду победил «Локомотив».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В составе клуба из Хельсинки шайбы забросили Алекс Грант (55-я минута) и Юлиус Юнттила (60, в пустые ворота).

Таким образом, «Йокерит» набрал 48 очков и продолжает лидировать в таблице Западной конференции. «Локомотив» располагается на шестой строчке. У ярославского клуба 40 очков.

30 ноября »Локомотив» сыграет в Москве со «Спартаком», а «Йокерит» на следующий дент встретится на выезде с »Витязем».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) - «Локомотив» (Ярославль)– 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы:

1:0 – Грант (Скленичка, Йоэнсуу), 54:17

2:0 – Юнттила, 59:15

Вратари: Ювонен - Паскуале.