«Ак Барс» обыграл на выезде «Нефтехимик» в серии буллитов

«Нефтехимик» уступил «Ак Барсу» (3:2) в серии буллитов домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча в составе хозяев отличились Егор Попов (5-я минута) и Тимур Хафизов (35). У гостей шайбы забросили Даниил Тарасов (48) и Кирилл Петров (60).

В серии буллитов победу казанцам принес Джордан Уил.

Таким образом ,«Нефтехимик» располагается на седьмой строчке турнирной таблице Восточной конференции с 34 набранными очками. «Ак Барс» идет третьим (46 очков).

30 ноября казанский клуб сыграет в гостях против московского «Динамо», а нижнекамский проведет выездную встречу с «Авангардом».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Ак Барс» (Казань) – 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 – Попов (Клок), 4:38 (5х4)

2:0 – Хафизов (Галимов, Секстон), 34:50 (5х4)

2:1 – Тарасов (Юдин, Уил), 47:15

2:2 – Петров (Линдхольм, Кагарлицкий), 59:59

2:3 – Уилл, 65:00 РБ

Вратари: Туохимаа – Билялов.