ЦСКА вырвал победу у рижского «Динамо»

ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил рижское «Динамо» со счетом 3:2
В составе армейцев забивали Артем Блажиевский (3-я минута), Никита Нестеров (54), Михаил Григоренко в большинстве (55).
У латвийского клуба отличились Лукаш Радил (15) и Рис Скарлетт (20).
Таким образом, ЦСКА набрал 46 очков и поднялся на второе место Западной конференции, «Динамо» замыкает турнирную таблицу с 26 очками.
30 ноября ЦСКА примет «Металлург», а 1 декабря рижское «Динамо» сыграет дома против «Северстали».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) - ЦСКА (Москва) - 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
Голы:
0:1 – Блажиевский (Гуськов, Мингачев), 2:46
1:1 – Радил, 14:28
1:2 – Нестеров (Каменев, Дальбек), 53:19
1:3 – Григоренко (Нестеров, Окулов), 54:18 - Бол.
2:3 - Скарлетт (Лорито), 59:32