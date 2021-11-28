«Сент-Луис» поместил Костина в долгосрочный список травмированных

Российский нападающий «Сент-Луиса» Клим Костин помещен в долгосрочный список травмированных.
Как сообщает официальный сайт «блюзменов», 22-летний хоккеист получил повреждение верхней части тела в матче регулярного чемпионата против «Детройта» (2:4). Точные сроки восстановления Костина не разглашаются.
Добавим, что в текущем сезоне Клим провел 18 матчей. Россиянин набрал 5 (2+3) очков.
На данный момент «Сент-Луис» занимает четвертое место в таблице Западной конференции. У блюзменов 25 очков после 21 матча.
источник: ХК «Сент-Луис Блюз»