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«Металлург» разгромил на выезде «Куньлунь», Лайпсик оформил дубль

Игра прошла на арене в подмосковных Мытищах.
28 ноября 2021 21:53
автор: Александр Поволоцкий

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на выезде нанес поражение «Куньлуню» со счетом 5:1.

В составе гостей дубль оформил Брендан Лайпсик (40-я, в большинстве, и 47-я минуты). По шайбе забросили Андрей Чибисов (1), Николай Голдобин (5) и Архип Неколенко (43). Китайский клуб ответил голом Тайлера Вонга (14, в большинстве).

Таким образом, подопечные Ильи Воробьева набрали 55 очков и закрепились на первом месте в Восточной конференции. Команда из Пекина с 19 очками остался на 11-й строчке.

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Металлург» (Магнитогорск) – 1:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Голы:

0:1 – Чибисов (Керри, Земченок)

0:2 – Голдобин (Кошелев)

1:2 – Вонг (Спрул)

1:3 – Лайпсик (Яковлев)

1:4 – Неколенко (Руденков, Земченок)

1:5 – Лайпсик (Никонцев)

Вратари: Смит – Олкинуора.

источник: «Советский спорт»
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