Овечкин забросил 749-ю шайбу в НХЛ, открыв счет в игре с «Каролиной» (видео)

На стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли продолжается матч регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной» и «Вашингтоном».

Счет в игре открыл российский форвард гостей Александр Овечкин. Нападающий отличился на 31-й минуте после передачи Дмитрия Орлова. Еще одним ассистентом стал Том Уилсон.

Для Овечкина эта шайба стала 749-й за всю карьеру в НХЛ. Александр занимает четвертое место в списке снайперов лиги всех времен. На третьей строчке располагается Яромир Ягр. У чеха 766 шайб.

На данный момент счет 2:0 в пользу «Вашингтона». Вторую шайбу забросил белорус Алексей Протас.